ingezonden mededeling

Weet jij met wie je zaken doet?

wo 3 apr 2024, 14:29

Als ondernemer moet je weten met wie je zaken doet. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet altijd. Want als je een opdracht of bestelling krijgt dan is de kans groot dat je die gewoon uitvoert, een factuur stuurt en er pas dan achter komt dat de opdrachtgever niet kredietwaardig is en dus niet gaat betalen. Dan kun je verantwoord ondernemen nog zo hoog in het vaandel hebben staan, de kans bestaat dat je met lege handen achterblijft. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het kan dus zeer zeker de moeite waard zijn om klanten te screenen. Of dit uit te besteden aan een ervaren analist. Zeker als het gaat om grote orders waarbij veel op het spel staat.

Ken uw klant, maar hoe pak je dat aan?

In de zakenwereld is Know your customer (KYC) een bekend begrip. Maar de vraag is: hoe zorg je ervoor dat je weet wie je klant is en in hoeverre je die kunt vertrouwen? Je kunt hiervoor een specialist inhuren. Een KYC analist pleegt grondig onderzoek naar bijvoorbeeld de financiële situatie van de klant. Als er problemen worden geconstateerd dan zal het advies luiden om geen zaken te doen, of in ieder geval te werken met deelfacturen. Als je een opdracht in stukken knipt en per deel factureert dan loop je minder risico. Betaalt de klant niet, dan kun je de werkzaamheden opschorten of zelfs staken. Maar vooraf weten met wie je zaken doet blijft hoe dan ook de beste optie.

Kennis inhuren

Grote bedrijven hebben vaak hun eigen KYC analist in dienst. Kleinere bedrijven hebben dit meestal niet, omdat hier geen personele en financiële ruimte is. Maar krijg je als MKB ondernemer een grote order van een klant die je nog niet kent dan is het zeker handig om een KYC specialist in te huren voordat je de order uitlevert of aan de opdracht begint. Want iemand op zijn blauwe ogen geloven kan wel, maar is lang niet altijd een verstandige keuze.

Bij wie vind je een deskundige?

Bij Etage0 vind je de deskundige die je zoekt. Zij detacheren KYC analisten en CDD experts. Met hun hulp wordt er gedegen onderzoek gedaan naar een klant. Als er problemen blijken te zijn dan kun je de klant om opheldering vragen. Soms is er een logische verklaring. Maar vertrouw je het niet dan is het beter om de order niet aan te nemen, hoe aantrekkelijk die wellicht ook is. Je schiet er immers niets mee op als blijkt dat de rekeningen niet betaald gaan worden. Als je maanden of langer bezig bent met incasso, rechtszaken en beslaglegging dan is de winst die je uit deze opdracht had kunnen halen allang verdampt. Dan kun je in plaats daarvan beter kleinere opdrachten aannemen die in verhouding dan meer opleveren. Maar zaken doen blijft hoe dan ook een kwestie van je onderbuikgevoel niet negeren en handelen met gezond verstand.