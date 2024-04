ingezonden mededeling

Met Pasen start weer het festival seizoen

wo 3 apr 2024, 14:26

Nieuws 62 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Traditiegetrouw trapt festival Paaspop in Schijndel het festivalseizoen af. Vanaf het Paasweekend vinden er de hele zomer door het hele land festivals plaats. De grote, zoals Lowlands en Pinkpop, kent iedereen. Maar daarnaast zijn er tal van kleine festivals en zomerfeestweken die in de regio minstens zo bekend zijn.

De voorbereidingen voor zo’n festival starten eigenlijk al zodra het vorige festival is afgelopen, soms zelfs nog eerder. Want alleen met een goede voorbereiding wordt een festival een succes. De organisatie start met het aanvragen van de vergunning bij de gemeente. Hier gelden vaste termijnen voor omdat burgers de mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te maken.

Artiesten boeken voor een festival

Naast het huren of kopen van festivaltenten is de organisatie van een eendaags of meerdaags festival vooral druk met het programma. Als je een artiest wilt laten optreden, of misschien wel meerdere, dan moet je er vroeg bij zijn. Artiesten worden al vroeg geboekt voor het festivalseizoen en wil je niet achter het net vissen dan moet je zorgen dat je op tijd bent. Een artiest heeft in zijn contract vaak ook nog de clausule dat hij een optreden mag afzeggen als er een meer lucratief aanbod komt, zoals een optreden voor tv. Je moet dus eigenlijk ook nog een act achter de hand hebben voor het geval een artiest kort voor het feest afzegt.

Wel of geen toegangskosten?

Veel festivals worstelen met de financiën. Waren ze voorheen vaak gratis, tegenwoordig wordt er steeds vaker toegangsgeld gevraagd. Op die manier is ook beter te managen hoeveel mensen er zullen komen. Sommige festivals zijn weliswaar kleinschalig maar erg populair. Soms komen mensen van heinde en verre, zeker als het gelukt is om een populaire artiest te boeken. Omdat er vrijwel altijd politie moet worden ingezet wil de gemeente graag weten hoeveel mensen er zullen komen. Door toegangskaarten te verkopen is dat eenvoudig na te gaan. Als het om een gratis festival gaat worden steeds vaker toegangscontroles gehouden en als het terrein vol is mogen er geen mensen meer bij. Op die manier kan de veiligheid van de bezoekers zo veel als mogelijk worden gewaarborgd.

Het weer als spelbreker

Nederland staat niet echt bekend om zijn stabiele warme zomers. Als je in juli een festival organiseert dan kan het 35 graden en zonnig zijn, maar het kan ook dat het twintig graden koeler is en de regen met bakken uit de lucht komt. Met beide scenario’s moet je rekening houden. Wil je een optreden ook laten doorgaan als het regent dan kun je bij Qtents praktische tenten regelen. Niet alleen de gasten willen het liefst droog staan, dit geldt ook voor een optredende artiest. Die moet er te allen tijde op kunnen rekenen dat hij of zij veilig kan optreden en dat instrumenten en andere apparatuur niet kletsnat regent. Ook moet je zorgen voor een degelijke kleedruimte voor optredende acts.