Geen oplossing voor te grote vraag naar elektriciteit: bedrijven in Alblasserwaard-Oost blijven op wachtlijst Stedin

vr 5 apr 2024, 11:38

ALBLASSERWAARD • Er is voorlopig nog geen ruimte op het elektriciteitsnet in het oosten van de Alblasserwaard om aan de vraag van ondernemers te voldoen. Bedrijven die nu op de wachtlijst van Stedin staan, blijven daarop staan.

Dat blijkt uit het onderzoek dat Stedin de afgelopen tijd uitvoerde. Deze week presenteerde de netbeheerder de uitkomsten. De positieve kant is dat een groot aantal bedrijven bereid is flexibel vermogen aan te bieden.

‘Daarmee kunnen we, mits we tot contracten komen, langer de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio borgen’, stelt Stedin.

Flexibel vermogen is onder meer het tijdelijk meer of minder elektriciteit gebruiken, het inzetten van grote batterijen of het uitschakelen van een elektriciteitsproductie-installatie als zonnepanelen.

‘Er is echter meer flexibel vermogen nodig’

De netbeheerder heeft zelf contact gezocht met 98 klanten met een vermogen groter dan 1 MW. Zestien van hen hebben mogelijkheden om flex te contracteren. ‘Het totale vermogen van deze flexpotentie bedraagt 37 MW. Deze flexibiliteit kan worden gerealiseerd met batterij-implementatie of met aanpassingen in bedrijfsprocessen, zoals het flexibel inzetten van koeling.’

Maar: ‘Er is echter meer flexibel vermogen nodig om de periode tot de netuitbreiding gereed is te overbruggen. Het aanbod van flexibel vermogen levert helaas geen ruimte om klanten op de wachtlijst transportvermogen te bieden.’

Stedin onderzoekt momenteel technische oplossingen die mogelijk ruimte op het net kunnen bieden tot de structurele oplossing gereed is. ‘Na de zomer van 2024 weten we of de oplossingen mogelijk zijn en hoeveel netcapaciteit het oplevert.’

De congestie is in (delen van) Acquoy, Ameide, Arkel, Asperen, Dalem, Everdingen, Giessenburg, Gorinchem, Goudriaan, Groot-Ammers, Hagestein, Hardinxveld-Giessendam, Hei- en Boeicop, Heukelum, Hoef en Haag, Hoogblokland, Hoornaar, Kedichem, Langerak, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Noordeloos, Oosterwijk, Ossenwaard, Ottoland, Schelluinen, Schoonrewoerd, Spijk, Tienhoven aan de Lek, Vianen, Vuren, Waal en Zijderveld.

Structureel tekort aan transportcapaciteit

Extra flexibel vermogen van grootverbruikklanten is volgens de netbeheerder nodig om richting 2031 de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen borgen. In het onderzoek laat een voorspelling van de behoefte aan stroom zien dat die toeneemt, wat zorgt voor een structureel tekort aan transportcapaciteit.



Als er onvoldoende flexibel vermogen beschikbaar is, volgen er andere (gedwongen) maatregelen. Dat kondigt Stedin aan. Daarin worden bedrijven, die voldoen aan bepaalde criteria, verplicht om deel te nemen aan congestiemanagement.

Met congestiemanagement wordt de ruimte op het elektriciteitsnetwerk beter verdeeld, waardoor overbelasting voorkomen wordt. Er zal op dat moment minder energie geleverd worden waardoor meer ruimte vrijkomt op het netwerk.

De klant bepaalt tegen welk bod hij minder elektriciteit wil verbruiken. Stedin beoordeelt de bieding en als deze positief is wordt een contract afgesloten. ‘Daarin leggen we vast hoeveel flexibel vermogen de klant aanbiedt en tegen welke voorwaarden.’

Als dit niet tot voldoende resultaat leidt, ziet Stedin zich genoodzaakt om zelf de marktconforme prijs te bepalen en deze op te leggen aan enkele gebruikers.

Uitbreiding station Arkel

Om het probleem van de netcongestie in de regio’s Alblasserwaard-Oost, Vijfheerenlanden en West-Betuwe Noordwest structureel op te lossen wil Steden de transportcapaciteit verhogen door een nieuw schakelstation te plaatsen en het bestaande 150/50 kV-station Arkel uit te breiden.

De inbedrijfname van de stations is (op dit moment) gepland voor de periode tussen 2029 en 2031. ‘Nadat deze netverzwaring is gerealiseerd, kunnen we naar verwachting de transportbeperking voor het congestiegebied voor afname opheffen.’

Volgorde van binnenkomst

De wachtlijst blijft dus bestaan. Ook nieuwe aanvragen komen daarop te staan. ‘Wanneer de netverzwaring is gerealiseerd, behandelen we deze aanvragen in de volgorde van binnenkomst.’

Bedrijven en huishoudens verduurzamen versneld hun warmtevraag door plaatsing van een warmtepomp, laadpaal of e-boiler in de gemeente Gorinchem, het oostelijk deel van Hardinxveld-Giessendam, het oostelijk deel van Molenlanden, Vijfheerenlanden en het noordwestelijk deel van West Betuwe.



Door deze versnelling komt de grens van het elektriciteitsnet in zicht voor afname van elektriciteit. Stedin kondigde daarom op 2 oktober 2023 congestie aan voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en deed onderzoek naar congestiemanagement. Op 4 april zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd.