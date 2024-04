Open dag bij de brandweer in Nieuw-Lekkerland

vr 5 apr 2024, 09:15

NIEUW-LEKKERLAND • De brandweer van Nieuw-Lekkerland organiseert op zaterdag 13 april een open dag. Met een goed gevuld programma is er tussen 10.00 tot 15.00 uur van alles te beleven voor jong en oud op de brandweerkazerne aan de Planetenlaan 78.

Zo zijn er zijn workshops en demonstraties en kunnen bezoekers deelnemen aan allerlei brandweerspelletjes. Ook wordt er voorlichting gegeven over brandveiligheid.

Iedereen is welkom om langs te komen en deel te nemen aan de uiteenlopende activiteiten. Er is onder andere een workshop over hulpverlening en een demonstratie van de brandweervoertuigen. Ook kunnen belangstellenden deelnemen aan de rookexperience workshop.

De open dag vindt plaats op de brandweerkazerne aan de Planetenlaan 78 in Nieuw-Lekkerland.