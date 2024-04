Nieuw pakket boeken bij kinderzwerfboekstation Het Blauwe Huis in Giessenburg

wo 3 apr 2024, 15:25

Nieuws











GIESSENBURG • Het kinderzwerfboekstation Het Blauwe Huis aan de Giessenlaan 86 in Giessenburg heeft weer een mooi pakket boeken van de landelijke organisatie mogen ontvangen voor grote en kleine kinderen.

Het Blauwe Huis is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en gratis.