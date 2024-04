Eén derdelander in Molenlanden: ‘Het is ingewikkeld voor haar’

vr 5 apr 2024, 08:00

MOLENLANDEN • In Molenlanden is één vluchteling uit Oekraïne die onder de groep ‘derdelanders’ valt.

Dat meldt het gemeentebestuur. ‘Wij hebben als gemeente regelmatig contact met deze vluchteling en informeren haar over de situatie. Het is ingewikkeld voor haar en ons dat we nog niet exact weten waar we aan toe zijn. We denken mee in haar specifieke geval wat de regels voor haar betekenen.’

De situatie van de zogenaamde derdelanders, mensen uit andere landen die in Oekraïne werkten of studeerden toen daar de oorlog uitbrak, is niet eenvoudig. ‘Op dit moment wachten we zoals veel gemeenten op de brief van staatssecretaris Van der Burg waarin wordt aangegeven hoe gemeenten met deze groep mensen om moeten gaan.’