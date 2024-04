ingezonden mededeling

Wanneer moet het dak van mijn huis worden gerenoveerd?

Als je in een koopwoning woont dan betekent dit dat je het groot onderhoud ook zelf moet doen. Daaronder valt onder andere een dakrenovatie.

Een dak gaat na plaatsing tientallen jaren mee, mits het goed wordt onderhouden. De levensduur is afhankelijk van de soort dakbedekking. Dakpannen gaan nog altijd het langst mee. Die kunnen wel een levensduur van 100 jaar behalen. Een bitumen dak, ook wel dakleer genoemd, gaat 30 tot 60 jaar mee, afhankelijk van de kwaliteit. Je kunt een dakdekker een inspectie laten doen om te onderzoeken wat de staat van het dak is. Hij kan je informeren of er onderhoud nodig is, nu of in de nabije toekomst.

Zelf het dak renoveren

Je kunt bij Zinkunie materialen bestellen als je plannen hebt om het dak zelf te renoveren. Dit hoeft niet altijd te maken te hebben met slijtage. Een renovatie kan ook aan de orde zijn als je het dak wilt isoleren. Dit zorgt voor een aanzienlijk lager energieverbruik. Warmte verlaat het huis vooral via het dak en als je dit isoleert dan scheelt dat aanzienlijk in de stookkosten. Dit betekent dat je zo’n investering dus weer terugverdient. Ook het plaatsen van zonnepanelen wordt steeds populairder. Het zelf kunnen opwekken van stroom is vaak voldoende voor wat een gemiddeld gezin gebruikt. Je kunt op die manier eenvoudig uitrekenen hoeveel je jaarlijks bespaart.

Schade aan het dak herstellen

Op verschillende manieren kan er schade aan de dakbedekking ontstaan. Slijtage komt het meest voor als oorzaak, maar ook een flinke storm kan grote schade aan het dak geven. Een kleine schade kun je soms zelf nog wel herstellen. Denk aan een stuk zinkwerk vervangen of een nieuwe dakgoot aanbrengen. Ook een kapotte dakpan vernieuwen kunnen veel mensen nog wel zelf. Maar feit is wel dat je daarvoor op het dak moet klimmen. Dat kan natuurlijk alleen als je een goede ladder hebt en als je geen last hebt van hoogtevrees. Grote schade aan het dak laat je bij voorkeur herstellen door een ervaren dakdekker. Als je stormschade hebt dan kan een dakdekker meestal binnen 24 uur een noodvoorziening treffen met zeil om meer schade te voorkomen.

Een nieuw dak geeft je huis meer comfort

Als je het dak van je huis laat vernieuwen dan zal je merken dat het wooncomfort erop vooruit gaat. Je kunt dit nog meer versterken door van de gelegenheid gebruik te maken en ook gelijk dat mooie grote dakraam of die lichtkoepel te laten plaatsen. Daarmee maak je van je zolder een mooie extra kamer die je voor tal van doeleinden kunt gebruiken. En je huis wordt meer waard, al profiteer je daar alleen van als je het verkoopt. De woning krijgt met dakisolatie echter ook een hoger energielabel. Dat is wellicht nog belangrijker, omdat veel huizenkopers daarop letten bij het uitbrengen van een bod.