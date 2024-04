Afslag Noordeloos op 1 in ‘knelpunten top 10’ van de ANWB

wo 3 apr 2024, 08:36

Nieuws 1.371 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • De afrit Noordeloos van de A27 richting Breda staat bij de ANWB op de eerste plaats in de Knelpunten top 10.

De afslag in de polder heeft een slechtere doorstroming dan stedelijke knooppunten zoals bij de Ketheltunnel, Rijnsweerd en Terbregseplein.

De top 10 met knelpunten staat in een bericht van de ANWB waarin vermeld wordt dat de filezwaarte op de Nederlandse wegen in het eerste kwartaal van 2024 met vier procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De filezwaarte is de lengte keer de duur van een file.

De daling van vier procent vindt de ANWB opmerkelijk, gelet op de flinke groei van het wagenpark in het afgelopen jaar en de toename van het aantal gereden kilometers op de Nederlandse wegen.

Uit de cijfers blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal files tijdens de ochtendspits daalde met zes procent. Op de drukste werkdagen, de dinsdag en donderdag daalde het aantal files tijdens de ochtendspits zelfs met tien procent. De verkeersdrukte tijdens de avondspits blijft onverminderd hoog.

In de drukste provincies bleef de filezwaarte in het eerste kwartaal op vrijwel het niveau van vorig jaar. Een uitzondering is Noord-Brabant waar het aantal files met 18 procent fors daalde.