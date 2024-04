Koekenverkoopactie MeHoRo in Meerkerk

MEERKERK • MeHoRo houdt op zaterdag 20 april van 09:00 tot 15:00 uur een koekenverkoopactie voor het goede doel.

Dit wordt gedaan in samenwerking met Bakker Hijkoop en de koeken kunnen gekocht worden op het terrein van Fa. J. van Zandwijk & Zn. Aan de Energieweg 2 in Meerkerk.

Voor 5 euro zijn te koop: 4 brownies of 8 petit four gebakjes of 4 bolussen of 6 grote bitterkoeken.

De opbrengst is bestemd voor hulp aan Roemenië. Zo worden mensen in één van de armste regio’s van Europa geholpen.