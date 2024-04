Dansmachine: welkom bij de muzikale tijdreis in het Noorderhuis

NOORDELOOS • Noordeloos en omstreken zijn zaterdag 6 april welkom bij de Dansmachine in het Noorderhuis.

Oranjevereniging Wilhelmina brengt met dit evenement een gevarieerd muzikaal feest. Samen met de band Bakey Town en presentator Henry Wessels maken de bezoekers een reis door de tijd, waarbij het publiek met een groot rad zelf bepaalt uit welke periode de gespeelde nummers komen.

“Uit een brainstorm kwam dit idee”, vertelt bestuurslid Marieke Vonk. “Eén van de bestuursleden had Bakey Town zien optreden en was daar enthousiast over. Ze werken net als de Crazy Pianos. We hebben hen benaderd en zij wilden meteen aan ons plan meewerken.”

Levensgroot rad

Vrijwilligers van de oranjevereniging gingen daarnaast aan de slag om een levensgroot rad te maken, waaraan bezoekers een slinger kunnen geven.

“Uit het tijdperk dat dan aangegeven wordt - van de fifities tot de zeroes - speelt Bakey Town dan een nummer. Zo is er voor alle leeftijden wat wils. Daarnaast kun je als bezoekers zelf ook nummers inbrengen. Bakey Town maakt daaruit een selectie.”

Drie keer drie kwartier

De band komt drie keer drie kwartier op de planken, dus de avond in het Noordelose dorpshuis is goed gevuld. “En natuurlijk is niet alleen Noordeloos, maar de hele streek welkom.”

Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via ovnoordeloos.nl/kaarten. De aanvang is 20.30 uur.