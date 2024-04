De Giessentuigers schenken Spaans barebackpad zadel aan de Boldermanege

di 2 apr 2024, 16:28

GIESSENBURG/SLIEDRECHT • Naar aanleiding van hun veertigjarig jubileum heeft aangespannen club de Giessentuigers vorige week een Spaanse barebackpad zadel geschonken aan de Boldermanege in Sliedrecht.

De Giessenburgse vereniging is opgericht op 16 november 1983 in cafe Olt Giessen. Afgelopen februari heeft de aangespannen club de Giessentuigers hun jubileum gevierd. Dit gebeurde op en nabij de Boldermanege in Sliedrecht. Deze manege is onderdeel van de Merwebolder.

“Wij zijn gastvrij ontvangen op de Boldermanege, waar de gehandicapten paardensport actief wordt bedreven”, meldt de Giessenburgse vereniging. Er wordt les gegeven aan zo’n 250 tal leerlingen en dit wordt begeleid door nog veel meer vrijwilligers.

De vereniging heeft een rondleiding gekregen door de stallen en ook een lezing gekregen door een medewerker, die enthousiast vertelde wat er allemaal bij komt kijken om deze tak van sport veilig te kunnen beoefenen.

“Wij mochten een kijkje nemen in de stallen en konden de lessen volgen die werden gegeven”, aldus de Giessentuigers. De manege is ook in het bezit van een huifwagen die door een tweespan paarden wordt getrokken.

Tijdens de vergadering en aansluitend een feestelijk buffet was er een fooienpot beschikbaar, waarvan de vereniging de inhoud besteed heeft voor een cadeau aan de Boldermanege. Namens alle leden en het bestuur van de Giessentuigers werd vorige week daarom een nieuw Spaans barebackpad zadel overhandigd op de manege.