Je scheiding goed regelen: zo pak je dat aan

ma 1 apr 2024, 10:40

Als je gaat trouwen of samenwoont en voor een geregistreerd partnerschap gaat dan doe je dat met de intentie ‘tot de dood ons scheidt’. Maar helaas loopt het niet altijd zo. Ruim 30 procent van alle geregistreerde relaties eindigt in een scheiding.

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan dan zijn beide partijen er uiteraard bij gebaat dat de scheiding zo soepel mogelijk verloopt. Als jullie het snel met elkaar eens worden over de afwikkeling dan kan een echtscheiding binnen 6 weken worden geregeld. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan zelfs nog sneller. Als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn dan duurt het vaak wat langer, omdat de rechter de afspraken omtrent de kinderen goed wil kunnen toetsen.

Scheiden met een mediator

Steeds meer stellen kiezen voor mediation bij een echtscheiding. Als je in gesprek gaat met een mediator in Arnhem van Scheiden doe je samen worden alle afspraken die nodig zijn voor de periode na de scheiding goed geregeld. De belangen van beide partijen worden daarbij zo goed mogelijk behartigd. Je kunt de mediator samen bezoeken maar dat kan uiteraard ook apart van elkaar. Hij of zij zal vervolgens zaken waarover jullie het eens zijn op papier zetten. Als er geschilpunten zijn dan probeert de mediator met beide partijen in goed overleg tot overeenstemming te komen.

Het echtscheidingsconvenant

Bij een echtscheiding wordt meestal gewerkt met een convenant. Hierin worden alle afspraken vastgelegd. Dit kunnen heel praktische zaken zijn zoals de verdeling van de spullen. Maar ook het aflossen van schulden en andere administratieve en financiële zaken worden in het convenant opgenomen. Als beide partijen er hun handtekening onder zetten dan neemt de rechter deze afspraken vrijwel altijd over. Bij het uitspreken van de echtscheiding maakt het convenant deel uit van het echtscheidingsvonnis en heeft daarmee rechtskracht gekregen. Wil je er later nog niets in wijzigen dan moet je in principe naar de rechter, al staat het beide partijen natuurlijk vrij om onderling andere afspraken te maken.

Goede afspraken over de kinderen

Als er bij een echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken dan wordt mediation bij scheiding vaak gebruikt om goede afspraken te maken voor hen. Bij welke ouder gaan ze wonen? Wanneer zien ze de andere ouder? Hoe worden belangrijke beslissingen genomen zoals schoolkeuze, behandeling bij ziekte en dergelijke? Hoe worden de schoolvakanties verdeeld? Door dit soort afspraken vast te leggen kunnen er ook geen misverstanden ontstaan. Voor sommige stellen is het voldoende om afspraken in grote lijnen op papier te zetten. Als de verstandhouding tussen beide ouders minder goed is dan is het verstandig om de afspraken meer gedetailleerd op te nemen. In beide gevallen kan uiteraard in goed overleg worden afgeweken van afspraken, bijvoorbeeld bij ziekte van één van beide ouders. Als de kinderen ouder worden hebben ze natuurlijk ook een eigen mening over een bezoekregeling of bij welke ouder ze hun hoofdverblijf hebben.