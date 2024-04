ingezonden mededeling

Succesvol je gebruikte auto verkopen: de beste tips

ma 1 apr 2024, 10:37

Als je je tweedehands auto wilt verkopen dan zijn er meerdere opties. Als je een andere auto wilt dan is inruilen vaak de meest lucratieve mogelijkheid. De dealer wil graag een auto aan jou verkopen en zal daarom in veel gevallen een hogere prijs bieden dan een handelaar in tweedehands auto’s die alleen maar opkoopt voor bijvoorbeeld de onderdelen.

Je kunt er ook voor kiezen om je auto particulier te verkopen. Dit is vaak een goede keuze als er geen vervangende auto hoeft te komen. Dit kan via speciale verkoopplatformen, maar ook via sociale media.

Wat wordt de vraagprijs?

Als je niet weet wat je auto precies waard is, dan kun je je auto laten taxeren. Daarbij wordt gekeken naar merk, type, bouwjaar en kilometerstand. Daarnaast is natuurlijk ook van belang of de auto in goede staat is. Geen deuken of krassen, een actuele APK en een auto die er gewoon netjes en goed onderhouden uitziet levert immers meer op dan een auto die al deze kenmerken niet heeft. Als je particulier verkoopt is het handig om qua vraagprijs wat hoger te gaan zitten zodat je nog wat kunt zakken als een geïnteresseerde de vraagprijs te hoog vindt. Bedenk dat een handelaar vaak minder biedt dan je had gehoopt, hij moet er immers zelf ook nog wat aan verdienen.

Afspreken met een koper

Een koper kan vooraf een kentekencheck doen bij CheckMijnKenteken.nl. Hier zie je de algemene informatie over de auto. Tegen betaling kan extra informatie worden opgevraagd zoals het gepleegde onderhoud aan de auto en of de kilometerstand in overeenstemming is met de leeftijd van de auto. Zo weet een koper dat er niet is geknoeid met de kilometerstand en of de auto een actuele APK heeft. Spreek bij voorkeur af op neutraal terrein en niet bij je thuis. Er zijn mensen die informeren naar een auto, het adres opvragen omdat ze willen komen kijken en dan vervolgens niet komen opdagen. Wel is een dag later je auto gestolen. Als je afspreekt de koper op een parkeerplaats te ontmoeten, dan hoef je je niet je adres te geven. Let er op dat je niet wordt gevolgd als je naar huis rijdt. Dit klinkt wellicht wat paranoia, maar je moet nu eenmaal op je hoede zijn.

Soms moet je geduld hebben

Het aanbod aan gebruikte auto’s in Nederland is enorm. En dan is het ook nog eens aantrekkelijk om een gebruikte auto in Duitsland te kopen. Het kan dus zijn dat je geduld moet hebben om je auto te verkopen. De kans is niet heel groot dat als je je auto te koop zet, deze binnen een week van eigenaar is gewisseld, of je moet wel heel veel geluk hebben. Als je haast hebt met het verkopen van je auto dan kun je terecht bij autohandelaren. Zij betalen een lagere prijs, maar het voordeel is dat ze je auto vaak binnen 2 dagen ophalen en het kenteken overschrijven. Je betaalt dan ook geen wegenbelasting en verzekering meer.