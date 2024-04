Afsluiting Haarbrug in Gorinchem van 2 april tot en met 21 juni

GORINCHEM • Van dinsdag 2 april tot en met vrijdag 21 juni voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de Haarbrug in Gorinchem. De brug is dan afgesloten voor al het wegverkeer.

Verkeer kan gebruikmaken van een omleidingsroute. Voor fietsers en voetgangers is er een andere omleidingsroute dan voor het gemotoriseerd verkeer.

Van 2 april tot en met 28 april en van 3 juni tot en met 21 juni is tevens de vaarweg afgesloten voor de scheepvaart.

Geen tijdelijke brug of pontje

Helaas is een tijdelijke brug (ponton) of een pontje tijdens de werkzaamheden aan de Haarbrug niet haalbaar, meldt de gemeente Gorinchem. Voor de hulpdiensten is bij de Haarbrug een tijdelijke oeververbinding niet noodzakelijk. De kosten voor een ponton of pontje zijn erg hoog. Daarom is besloten om geen ponton of pontje in te zetten.

Groot onderhoud

De provincie Zuid-Holland werkt van 2023 tot en met 2025 samen met de Provincie Utrecht aan het groot onderhoud van de zeven bruggen aan de Merwedekanaal. Groot onderhoud is eens in ongeveer vijftien jaar nodig.

Zo zorgen de provincies ervoor dat de bruggen ook in de toekomst veilig en bereikbaar blijven voor weg- en vaarverkeer. Het groot onderhoud aan de bruggen is een grote klus. Hinder voor weggebruikers en scheepvaart is helaas niet te voorkomen.