LeerWerkMarkt op 11 april in Sliedrecht, met 50 opleiders en leerbedrijven

di 2 apr 2024, 07:54

SLIEDRECHT/REGIO • Voor iedereen die op zoek is naar ander werk, een opleiding of omscholing, wordt op donderdag 11 april de LeerWerkMarkt gehouden in Sliedrecht.

Met deze elfde editie gaat het Leerwerkloket de focus leggen op leerbanen, leerwerktrajecten en opleidingen. Er zijn zo’n vijftig opleiders en leerbedrijven op één plek te vinden. Bezoekers hoeven geen lastige sollicitatiebrieven te schrijven, maar kunnen direct in gesprek met organisaties om informatie te krijgen over de mogelijkheden. Iedereen die op zoek is naar opleidingsmogelijkheden, loopbaanadvies en nieuwe carrièrekansen is van harte welkom.

Loopbaanadviseurs staan klaar om informatie te verstrekken over alle aspecten van Leren en Werken, waaronder de arbeidsmarkt, financiële regelingen en sollicitatie-ondersteuning.

Ricardo Choenni, projectmanager van Leerwerkloket Alblasserwaard Vijfheerenlanden, is sinds de oprichting betrokken. “We begonnen met bijna niets: een hele eenvoudige opzet van een paar organisaties. We hebben een enorme groei en ontwikkeling van de LeerWerkMarkt gezien en zien hoe dit evenement een verschil kan maken in het leven van mensen. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op hulp van onze partners zoals UWV, Avres, de Sociale Dienst Drechtsteden, ROC Da Vinci, SBB, de vakbonden en het regionaal mobiliteitsteam. Zonder hen was het ons nooit gelukt.”

De LeerWerkMarkt werd in 2013 gelanceerd met als doel (bij)scholing te stimuleren bij zowel jong als oud. In de loop der jaren heeft de LeerWerkMarkt zich ontwikkeld tot een jaarlijkse mijlpaal die het belang van Leven Lang Ontwikkelen benadrukt. In de afgelopen elf jaar heeft de LeerWerkMarkt verschillende gedaantes aangenomen, zoals een banenmarkt, speeddates, vacaturemodeshow, werkgevers die solliciteren bij werkzoekenden, workshops voor werkgevers en een speciale virtuele editie tijdens de coronapandemie. Daarbij zijn er bijzondere sprekers geweest zoals onder andere Fred Teeven, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over zijn keuze om, na zijn aftreden, als buschauffeur te gaan werken.

Aanmelden kan via: https://drechtsteden.leerwerkloket.nl/LWM11.