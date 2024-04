Kringloopwinkel in Goudriaan houdt boekenmarkt

di 2 apr 2024, 07:52

GOUDRIAAN • Kringloopwinkel Graafstroom organiseert op zaterdag 6 april weer een boekenmarkt. Beneden in de winkel zullen veel boeken te koop worden aangeboden: drie stuks voor een euro.

Verder zijn in de maand april alle tassen en koffers halve prijs.

Kringloopwinkel Graafstroom is op 6 april open van 13.00 tot 16.30 uur. Het adres is De Hoogt 1b in Goudriaan.