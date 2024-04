Wil van Zanten opent Snuffelschuur aan de Lek in Everdingen

32 minuten geleden

Nieuws 155 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

EVERDINGEN • Wil van Zanten, één van de oprichters van de kringloopwinkel in 2008, heeft afgelopen zaterdag de Snuffelschuur a/d Lek geopend in Everdingen.

Daarna konden alle belangstellenden binnen een kijkje nemen en op zoek gaan naar leuke koopjes. Er werd naar hartenlust geshopt want aan het eind van de morgen stond het totaal bedrag op 537 euro, wat ten goede komt aan de Hervormde kerk van Everdingen.

De Snuffelschuur is elke laatste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Op zaterdag 27 april (Koningsdag) is de Snuffelschuur gesloten. Die is in plaats daarvan op 4 mei geopend.