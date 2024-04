Straatverkoop blijft populair in Meerkerk: minimaal 75 verkooppunten op 6 april

1 uur geleden

MEERKERK • Meerkerk verandert op zaterdag 6 april weer in een heuse buitenmarktplaats. Maar liefst 75 ‘handelaren’ hebben zich aangemeld bij de organisatie. Van 08.00 tot 14.00 uur kan er vanuit garage, voortuin of oprit overtollige huisraad worden verkocht.

“En gekocht”, vult Jacomine Janssen aan. Samen met Tolien Tersteeg en Corine Nijmeijer is ze al weer enkele jaren medeorganisator van Straatverkoop Meerkerk.

“In 2016 was de eerste editie al een groot succes. Net voor het eerste coronajaar hebben wij met z’n drietjes het evenement overgenomen. In principe is alles nog zoals het ooit begon. Alleen werken wij niet meer met papieren verwijzingen, maar hebben wij al jaren een QR-code en dat werkt. Verder kunnen mensen zich inschrijven via Facebook en Instagram.”

Het hele dorp doet mee. “Speciaal voor inwoners uit het buitengebied, zoals de Bazeldijk, Broekseweg en Zouwendijk, toveren we de twee schoolpleinen om tot marktplaats. Iedereen is welkom om in nog bruikbare tweedehands spullen te neuzen en te kopen. Met inmiddels 75 verkooppunten zijn we al dik tevreden, maar er kan nog tot uiterlijk vrijdagmorgen 5 april worden aangemeld. We hebben namelijk even tijd nodig om de digitale lijst en de QR-code op de app bij te werken.”

Tot slot hopen de organiserende dames op goed weer. “In ieder geval op droge omstandigheden. Vorig jaar was het een natte boel en dat is altijd minder gezellig. Voor zowel verkopers als bezoekers.”

Aanmelden kan via de Facebookpagina Straatverkoop Meerkerk of via straatverkoopmeerkerk@gmail.com of met een belletje naar 06-12382052.