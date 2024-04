Géén naakt op expositie Leo Lanser in Sliedrechts Museum

GIESSENBURG • Zeventien was Leo Lanser (73) toen hij André van Duin vastlegde. Het portret hangt nu in het Sliedrechts Museum. De foto van een toen nog onbekende Van Duin maakt deel uit van de expositie ‘Een brede blik’.

Vijftig jaar geleden exposeerde Lanser voor het eerst, in het Dordts Museum. “Dat was samen met anderen. Mijn eerste solo-expositie was in De Bonkelaar in Sliedrecht. Mijn roots liggen in dit dorp. Er was destijds een naaktfoto bij. Een journalist van het AD zette die op de voorpagina. Ik kreeg de wind van voren, onder andere van mijn strenggelovige opa. Later was diezelfde foto te zien op een expositie die door Beatrix werd geopend. Toen werd mijn opa ineens een stuk vriendelijker.”

Politici

De Giessenburgse bioloog, schrijver, fotograaf en ontwerper legde menig bekende Nederlander vast, van (toen nog) Koningin Beatrix en prinses Margriet tot de politici Hans Wiegel en Joop den Uyl. Zijn portfolio is divers, zijn opdrachtgevers waren dat ook.

Neveltinten

“Ik maakte onder andere de foto’s voor de serie ‘neveltinten’ van Histor”, vertelt hij met een grijns, wijzend op een ingelijste foto van een verfblik. “Dat moesten onbewerkte foto’s zijn, dus ik moest heel vroeg mijn bed uit om landschappen te fotograferen, voordat de ochtendnevel was opgetrokken.”



• Lanser fotografeerde onder andere prinses Margriet. - Foto: Anne Marie Hoekstra

Bible belt

Op de Sliedrechtse expositie hing Lanser geen naaktfoto’s op. Hij houdt er rekening mee dat zijn geboortedorp in de bible belt ligt. Wel koos hij veel foto’s van de natuur. “Ik ben onder de indruk van de kracht van de natuur. Wij maken die kapot, maar uiteindelijk overwint de natuur. Dat laat ik zien met mijn foto van een doorgesneden rode kool, die verder groeit en zelfs zaden maakt. En met een foto van een afgesneden bloemkool. Kijk, uit de kool groeit gewoon weer een koolplantje.”

Top tien

Hij won diverse prijzen, maar heeft ze niet geteld. “Vroeger dacht ik: flauwekul die wedstrijden. Mijn zus moedigde me aan om mee te doen. Inmiddels heb ik tientallen prijzen gewonnen, ook internationaal. Vorig jaar eindigde ik in de top tien van de World Photographic Cup, ook wel de Olympische Spelen voor fotografie genoemd. Dat was bijzonder.”

Verlegen iemand

Zijn liefde voor fotografie ontstond toen iemand hem een donkere kamer liet zien. “Ik was misschien veertien jaar en zag op leeg papier een beeld opkomen. Daar was ik zó van onder de indruk. Op mijn zestiende kocht ik een camera.” Snel daarna had hij de twintigjarige André van Duin voor zijn lens. “Hij had een optreden, ik was daar ook. Toen hij zag dat ik een camera bij me had, vroeg hij mij een paar portretten te maken. Ik had nog nooit zo’n verlegen iemand gezien!”



• Leo Lanser en één van zijn kunstwerken. - Foto: Aangeleverd (archieffoto)

Amerika

Hoewel hij al op veel plekken is geweest en veel BN’ers vastlegde, heeft hij nog altijd wensen. “Jaren geleden had ik een opdracht voor Shell, in Amerika. Daar zou ik weer naartoe willen. Je kunt daar urenlang rijden zonder iemand tegen te komen.”

Op een gegeven moment zei Beatrix: ‘Maak eens een mooi portret?

Leren kijken

Momenteel werkt de designer aan een object voor een paleistuin. “Het wordt iets wat een mooie vorm heeft en tegelijkertijd elektriciteit opwekt, met gekleurde zonnepanelen. Op de Dutch Design Beurs kwam ik in contact met mensen die de panelen kunnen maken.” Lachend: “Zo rommel ik wat aan. Je moet geprikkeld blijven. Hoe? Je moet leren kijken. Composities zien. Jongeren kijken tegenwoordig vooral op hun telefoon.”

Beatrix

Hoe lukte het hem eigenlijk om leden van het Koninklijk Huis te mogen fotograferen? “Ik ontmoette hen bij officiële gelegenheden en werd gevraagd om op zo’n moment ook voor henzelf foto’s te maken. Dan was ik dus de enige fotograaf die erbij liep. Verder is er op 5 mei altijd een festival op de grachten. Daar zitten de genodigden met leden van het Koninklijk Huis. Na verloop van tijd leer je mekaar een beetje kennen. Op een gegeven moment zei Beatrix: ‘Maak eens een mooi portret?’ Dat heb ik gedaan.”

‘Een brede blik’

De expositie: ‘Een brede blik’ duurt nog tot en met zaterdag 20 april en is te zien in het Sliedrechts Museum. Er hangen onder andere kunstzinnige landschapsfoto’s, foto’s van het Koninklijk Huis, politici, BN’ers, schilderijen en door Lanser ontworpen Awards voor instanties en personen, onder wie Huub Oosterhuis.