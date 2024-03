Bijeenkomst PM over toekomst van de zorg in Molenlanden

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden (PM) organiseert woensdag 10 april een themabijeenkomst over de toekomst van de zorg in de dorpen van Molenlanden.

Het gaat daarbij om vragen als: Welke keuzes moeten er worden gemaakt om in de Alblasserwaard en zeker in Molenlanden de zorg haalbaar en betaalbaar te houden? Welke beleidsvisies en innovaties zijn betekenisvol voor de zorg in onze Waard?

De Nieuwpoortse huisarts Leo Wielaart en burgerraadslid Bart Toonen van Progressief Molenlanden zullen met korte inleidingen de aftrap verzorgen voor het gesprek.

“Uiteraard zijn we benieuwd naar de ideeën en wensen van onze inwoners”, melde de organisatoren. Alle geïnteresseerden zijn daarom welkom op 10 april. De thema-avond wordt gehouden in zalen- en partycentrum De Til, Breestraat 1 in Giessenburg. Inloop is vanaf 20.30 uur en de aanvang is om 20.45 uur. Afronding is rond 22.00 uur met een drankje. Dan is er ook gelegenheid voor een kennismaking met de leden en de partij.

Als vervoer een probleem is, kan contact met de partij worden opgenomen via info@progressiefmolenlanden.nl.