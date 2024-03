• De uitvalsbasis van de Dierenambulance in Culemborg.

Dierenambulance voert gedragscode in na ongewenst gedrag op de werkvloer, (voormalig) vrijwilligers teleurgesteld

REGIO • De Dierenambulance Vianen en omgeving (DAV) voert intern een gedragscode in en medewerkers worden geïnformeerd over het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag. Dat schijft de organisatie in een statement op Facebook.

De maatregelen zijn een reactie op een vorige maand verschenen onderzoeksrapport. Een onafhankelijk onderzoeksbureau werd hiervoor ingeschakeld nadat er vorig jaar 58 klachten binnenkwamen bij de interne vertrouwenspersoon van (voormalig) vrijwilligers over één van de coördinatoren bij de DAV.

Het bureau behandelde uiteindelijk vier van die klachten en concludeerde dat de coördinator zich duidelijk schuldig heeft gemaakt aan pesten en intimidatie op de werkvloer en beschreef dat een toekomst voor hem bij de organisatie nagenoeg onmogelijk zou zijn.

‘Betreuren de impact’

De DAV verklaart op Facebook: “Uit het rapport is naar voren gekomen dat bepaalde situaties voor een aantal vrijwilligers niet in lijn waren met de waarden en normen die wij als organisatie nastreven. Wij betreuren de impact die dit heeft gehad op de betrokkenen en nemen de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving.”

“Naar aanleiding van het voorgaande heeft het bestuur maatregelen genomen om ons beleid en procedures ten aanzien van ongewenst gedrag onder de loep te nemen. Onze medewerkers worden geattendeerd op het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag. Daarnaast implementeren wij een gedragscode om een cultuur van respect te bevorderen.”

Gedragscode

Die gedragscode bestaat uit een document waar in feite niet meer instaat dan dat de DAV een werkvloer nastreeft zonder enige vorm van ongewenst gedrag. Volgens de organisatie vallen seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten onder die noemer. Wie een van deze zaken ondervindt, kan volgens de gedragscode het gesprek met de veroorzaker aangaan, eventueel met hulp van een derde.

Wie verdere stappen wil ondernemen kan een klacht indienen bij het bestuur of de vertrouwenspersoon inschakelen. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, zal die niet zonder gevolgen blijven. Een waarschuwing of een schorsing behoort tot de mogelijkheden.

Teleurgesteld

Naar aanleiding van het onderzoek sprak Het Kontakt eerder al met meerdere ex-vrijwilligers over het gedrag van de coördinator. Zij reageren teleurgesteld op het, in hun ogen, ‘slappe statement’ van de Dierenambulance.

“Dit bericht komt wederom respectloos over richting oud-vrijwilligers”, klinkt het. “De Dierenambulance spreekt van ‘bepaalde situaties’. Voor de goede orde: er hebben zich 58 mensen gemeld bij de vertrouwenspersoon, vier klachten zijn behandeld door de onderzoekscommissie en die heeft geconstateerd dat de coördinator grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.”

“Als reactie gaat het bestuur een gedragscode invoeren, maar welke actie wordt er ondernomen richting de coördinator? Wij zouden willen weten wat de reden is dat de coördinator, die tientallen vrijwilligers heeft weggepest, mag aanblijven bij de Dierenambulance.”



Niets gehoord

Na het verschijnen van het onderzoeksrapport hoorden zij ook niets meer van iemand bij de DAV. “Hoe pijnlijk is het voor de getroffen vrijwilligers die helemaal niets meer van het bestuur hebben gehoord. Geen gesprek, geen excuses, niets. De coördinator mag gewoon door, terwijl de slachtoffers het nakijken hebben.”

Naar aanleiding van het statement op Facebook heeft Het Kontakt het bestuur van de Dierenambulance aanvullende vragen gesteld. Bij het ter perse gaan van de krant van deze week hebben we hier nog geen antwoord op gekregen. Zodra we een reactie hebben, publiceren we de antwoorden.