Twee mogelijke plekken centrale huisvesting arbeidsmigranten in Molenlanden: één daarvan op bedrijventerrein Schelluinen-West

MOLENLANDEN • Om grotere aantallen arbeidsmigranten op te vangen is de gemeente Molenlanden in gesprek over twee mogelijke locaties: één daarvan is op de uitbreiding van bedrijventerrein Schelluinen-West.

“In de eerste fase van de uitbreiding van bedrijventerrein Schelluinen-Parallelweg komt huisvesting van ongeveer tien arbeidsmigranten”, licht wethouder Arco Bikker toe. “Dit onderwerp is tijdens dezelfde commissievergadering in januari besproken.”

Een grotere opvang moet er komen in de tweede fase. “De ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij dat graag wil. Om hoeveel plekken het gaat? Voor fase twee moet het gesprek nog worden gevoerd. Je hebt wel een bepaalde schaal nodig om voorzieningen als een recreatieruimte of een beheerder in te passen.”

‘In vergevorderd stadium voor nog een locatie’

Het is niet de enige centrale huisvesting waar de gemeente Molenlanden mee bezig is. “Met een gerenommeerde huisvester zijn we al in een vergevorderd stadium voor nog zo’n locatie. Er zijn nog een paar open eindjes.”

Bikker vervolgt: “Onze verwachting is dat de initiatiefnemer voor de zomervakantie het gesprek over dit plan aangaat met de omgeving. Om hoeveel plekken het gaat, staat nog niet vast. Het moet in ieder geval passend zijn bij de omgeving.”

‘Afstand tot realisatie is groot’

Ja, de projectontwikkelaars willen meewerken aan centrale huisvesting van arbeidsmigranten in fase twee van de uitbreiding van Schelluinen-West. Maar alleen als er draagvlak is bij omwonenden, ondernemers op het bedrijventerrein, provincie, waterschap en gemeente.

“Dus zit er nog een grote afstand tussen het oplossen van dit vraagstuk en realisatie”, laten zij weten. “In de voorbereiding nemen we iedereen uitgebreid mee.”

‘Schaal van ten minste 75 tot 100 medewerkers nodig’

Het aantal plekken is daarbij belangrijk. “Om echt goede begeleiding en toezicht te kunnen houden heb je voor een haalbare businesscase een schaal van ten minste 75 tot 100 medewerkers nodig. Alleen cameratoezicht is niet voldoende: dan ben je altijd te laat.”

“Je moet problemen voor zijn, zien of iemand chagrijnig met twee treetjes bier binnen komt lopen. Het is ook afhankelijk van de samenstelling van de groep: zijn het jonge mannen, wat voor werk doen ze, het speelt allemaal mee. Maar het begint bij draagvlak in de omgeving”.

Ruis op de lijn tussen gemeente en marktpartijen



In Het Kontakt van deze week is er daarnaast aandacht voor de intentieverklaring die de gemeente Molenlanden in 2021 afsloot met werkgevers en huisvesters van arbeidsmigranten. De marktpartijen stellen dat het overleg vanuit het gemeentebestuur is stilgevallen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.



Wethouder Arco Bikker legt de bal juist bij hen. “We hebben een mail naar hen gestuurd met de vraag hoe de stand van zaken is. Daarop hebben wij geen enkele reactie gehad. Dat zij dit nu zo brengen, verbaast mij.”