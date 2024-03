Politiek Molenlanden bespreekt plan van bijna half miljoen voor verbeteringen op dijk in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Campagnes, snelheidsdisplays, een betere fundering en een beter wegprofiel op de dijk. Die maatregelen moeten een eerste stap vormen naar een ‘vermindering van de beleefbare verkeersoverlast’ aan de Voorstraat-Sluis in Groot-Ammers.

Op dinsdag 9 april gaat de politiek van Molenlanden zich erover buigen, want dan staat de commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer op het programma.

Korte termijn-maatregelen

Het gemeentebestuur stelt dan voor om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor korte termijn maatregelen, die gericht zijn op het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruikers.

Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer als maatregel op de Voorstraat/Sluis is nog in behandeling bij de rechtbank

Daarnaast is er nog eens 430.000 euro nodig voor maatregelen om de infrastructuur van de dijk te verbeteren. Die maatregelen kunnen pas uitgevoerd worden in 2026, want dan staat een groot onderhoud voor de dijk aldaar gepland.

Ander straatprofiel

Bij de aanvullende maatregelen van 430.000 euro gaat het met name om het ondergronds verbeteren van de wegfundering, het verleggen van de straatkolken, het toepassen van andere rioolputten en het realiseren van een straatprofiel dat passend is bij een erftoegangsweg waar 30 kilometer per uur de standaard is. Nu is er nog een straatprofiel dat past bij een gebiedsontsluitingsweg. En dat nodigt uit tot sneller rijden. En meer overlast dus.

Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer als maatregel op de Voorstraat/Sluis is nog in behandeling bij de rechtbank. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer hiervan een uitspraak is te verwachten.

Twee jaar wachten

De grootste impact wordt verwacht van het al lang geleden geplande groot onderhoud in 2026. Dit betekent wel dat hier nog twee jaar op gewacht moet worden. Om op de korte termijn ook al iets te doen aan het verminderen van de beleefbare overlast, wil de gemeente proberen om het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden.

“Door hier structureel gedurende twee jaar actief campagne op te voeren bereiken we een grote groep weggebruikers én zetten we in op de kracht van de herhaling”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. Dat klinkt hoopvol, maar in de plannen van de gemeente wordt ook de kanttekening gemaakt dat er geen garanties kunnen worden afgegeven dat met al deze maatregelen de overlast voor iedereen opgelost wordt.

“De verwachting is dat voorgestelde maatregelen een positief effect zullen hebben op de leefbaarheid. Maar het verstevigen van de wegfundering en het aanpassen van het wegprofiel en inrichting als een erftoegangsweg 30km/u biedt geen garanties dat de beleefbare overlast voor eenieder volledig is opgelost.”