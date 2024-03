CDA Molenlanden op bezoek in Brussel

22 minuten geleden

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden heeft woensdag een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Het gevarieerde gezelschap van jong tot oud uit Molenlanden en omgeving werd door Jan van der Horst in het Europees parlement ontvangen. Jan is streekgenoot en werkzaam bij de CDA-fractie in Brussel. De groep bezocht de vergaderzaal in het parlementsgebouw en ging in gesprek met Tom Berendsen, CDA lijsttrekker voor de komende Europese verkiezingen. Namens CDA Molenlanden heeft Huib Glerum een pamflet overhandigd met aandachtspunten uit de regio.