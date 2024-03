Kids and Cars trekt op zaterdag 6 april met 65 superluxe auto’s door de Alblasserwaard

36 minuten geleden

Nieuws 207 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LBLASSERWAARD • Circa 65 superluxe sportauto’s rijden op zaterdag 6 april tijdens Kids and Cars vanaf Alblasserdam, via Molenlanden naar Sliedrecht om uiteindelijk te eindigen op het Marktplein in Papendrecht. Doel van het evenement is om kinderen die het niet makkelijk hebben wegens ziekte of andere vervelende omstandigheden een prachtige dag te bezorgen.

Het wordt dit jaar de negende editie van het autospektakel, dat wordt georganiseerd door Tafelronde 140 Alblasserwaard. Vorig jaar was een enorm succes, waarbij er maar liefst 20.000 euro aan het goede doel werd geschonken.

Stichting Quiet

Iedere editie wordt er geld opgehaald voor een goed doel. Afgelopen jaar was dat de Voedselbank en de Stichting Ambulancewens. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor de Stichting Quiet. “Armoede in Nederland is nu groter dan ooit. Door chronisch geldgebrek hebben volwassenen én hun kinderen minder kansen. Een sociaal isolement ligt al snel op de loer. De Quiet Communities maken het leven van mensen in een armoedesituatie een stukje meer leefbaar.”

“Als Tafelronde zetten wij ons graag belangeloos in voor gelijke kansen voor iedereen. Dit sluit perfect aan waar Quiet Drechtsteden zich voor inzet”, vertelt voorzitter Tim den Besten van Kids and Cars. “Wij dragen als Tafelronde graag een steentje bij aan hetgeen waar Quiet Drechtsteden zich voor inzet.”

Al vanaf de eerste editie van het evenement rijden er diverse zogenaamde supercars mee. De laatste jaren is het aanbod van zeer exclusieve auto’s nog verder uitgebreid. Merken als Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini, Aston Martin en McLaren ontbreken ook dit jaar niet in het wagenpark. Sponsoring

Den Besten: “Ook dit jaar worden wij weer fantastisch ondersteund door een groep loyale sponsoren. Er hebben zich wederom vijf hoofdsponsoren aan het evenement verbonden, te weten: Willaerts Group, Volvo Svenscar, Bon Bon Catering en Events, SNS Bank Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht/Ridderkerk en BREKO / PSI. Daarnaast sponsoren alles rijders en zijn er nog tientallen bedrijven die op de één of andere manier een bijdrage leveren. Denk hierbij aan financiële ondersteuning, materialen, catering, verkeersregelaars, enzovoorts. Zonder de steun van deze partijen kunnen wij dit evenement niet organiseren”.

Tijden

Vanaf 11.00 uur arriveren de eerste auto’s bij Landvast in Alblasserdam. Om 12.30 uur luidt het startschot en vertrekt de stoet richting de eerste stop in Bleskensgraaf. Vervolgens rijdt de stoet naar Sliedrecht voor de tweede stop rond 15:00 uur. Om 16:15 uur is de finish op het Marktplein in Papendrecht. De complete route en het tijdsschema zijn terug te vinden op de website. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Mensen kunnen zelf ook doneren via www.kidsandcars.nl.