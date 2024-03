Penningmeester Corinne Struik neemt afscheid van GVM uit Meerkerk

MEERKERK • ?Het bestuur van de Meerkerkse gymvereniging GVM heeft vorige week tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van hun penningmeester Corinne Struik.

Corinne is ruim tien jaar de penningmeester geweest van GVM. Naast haar penningmeesterschap is ze ook altijd actief geweest in de activiteiten commissie en blijft dit nog even doen tot in ieder geval het einde van het sportseizoen.