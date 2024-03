Rivas breidt verpleeghuiszorg thuis uit: ook in Molenlanden en Vijfheerenlanden

REGIO • Verpleeghuiszorg thuis. Dat was sinds vorig jaar mogelijk in Sliedrecht en Alblasserdam. Rivas Zorggroep breidt dat dit jaar uit naar Gorinchem, Land van Heusden Altena, Molenlanden en Vijfheerenlanden

Het gaat om ‘Verzorgd & Prettig Thuis’. Dat is een pakket aan zorg en ondersteuning voor mensen die het liefst thuis blijven wonen, maar wel in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg. Alblasserdam en Sliedrecht waren de eerste gemeenten binnen het werkgebied van Rivas waar deze zorgvorm mogelijk is geworden.

Positieve eerste ervaringen

De eerste ervaringen zijn positief. Dit jaar wordt de zorg dan ook uitgebreid naar in ieder geval de gemeenten Gorinchem, Land van Heusden Altena, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Vaak voelt men zich in de eigen omgeving gewoon het meeste thuis

“Het pakket ‘Verzorgd & Prettig Thuis’ (VPT) sluit goed aan op de ontwikkelingen die we om ons heen zien”, vertelt Sandra Harsveldt-Quist, directeur Rivas Wijkverpleging. “We zien dat veel mensen die ouder worden of een beperking hebben, graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Vaak voelt men zich in de eigen omgeving gewoon het meeste thuis.”

Wie in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg of wil weten of hij of zij in aanmerking komt, kan bellen met de Rivas Zorglijn. De wijkverpleegkundige komt vervolgens thuis. Samen bespreken de aanvrager en de wijkverpleegkundige wat iemand nog zelf kan en wil. Maar ook waar een eventuele partner, familie of mantelzorgers kunnen helpen. Of het sociaal domein van de gemeente. Vervolgens wordt samen bepaald wat er aan aanvullende zorg nodig is.

Het uiteindelijke zorgpakket is voor iedere cliënt anders. Personenalarmering en een maaltijdvergoeding zijn altijd inbegrepen. Verder kan men bijvoorbeeld denken aan hulp met wassen of aankleden, of andere vormen van dagelijkse verzorging. Of begeleiding bij activiteiten. Huishoudelijke hulp of ondersteuning van de mantelzorgers is ook mogelijk. Rivas biedt ook specialistische verpleging.

Voor meer informatie: www.rivas.nl/zorg-thuis of de Rivas Zorglijn: 0900-8440.