Vier locaties aangewezen voor mogelijke woningbouw in Nieuwland

50 minuten geleden

NIEUWLAND • De focus voor toekomstige woningbouw in Nieuwland moet liggen op vier locaties. Dat heeft de gemeenteraad donderdag bepaald tijdens een debat over de dorps(woon)visie van het dorp. Door de locaties concreet te maken hoopt men sneller aan de slag te kunnen.

De dorps(woon)visie voor Nieuwland is opgesteld in samenspraak met zo’n 150 inwoners van het dorp. Die inwoners lieten duidelijk blijken dat er behoefte is aan woningbouw, vooral voor de mensen uit het dorp zelf, maar hebben liever geen grootschalige uitbreiding op één plek. Men wil vooral één of enkele losse woningen bouwen binnen de dorpskern.

Vier locaties

Marieke van der Spek liet namens het CDA weten dat dit ook zeker moet gebeuren, maar dat er om het tekort aan woningen op te lossen ook op een aantal plaatsen tien tot vijftien woningen gerealiseerd dienen te worden. Het CDA, de VVD en VHL Lokaal stelden donderdag dan ook voor om vier locaties aan te wijzen om de focus op te leggen voor de korte termijn.

Het gaat om de Breezijde (verlenging Kort Nyelant en het bedrijfsterrein binnen de bebouwde kom), de Smalzijde (beginnen bij de Geer tot het einde van de bebouwde kom), de Zijlkade en de Achterdijk. Hier zouden uiteindelijk maximaal 50 woningen, verspreid over meerdere jaren, moeten verschijnen.

Van der Spek (CDA): “Deze locaties zijn gebaseerd op de wensen van de inwoners, maar ook op het behoud van de doorzichten, de plannen die er al liggen, herontwikkeling en de haalbaarheid.”

Alle partijen stemden in met het voorstel, waardoor het college aan de slag kan om de plannen verder uit te werken. Voor het einde van het jaar

Multifunctioneel centrum

Tijdens de vergadering ging het ook over de mogelijke komst van een multifunctioneel centrum nabij de Heul in Nieuwland waar de school, dorpshuis het Brandpunt, het voetbalveldje en de ijsbaan zouden moeten komen. Eerst moet nog onderzocht worden of dit haalbaar is, maar in dit onderzoek moet ook worden meegenomen of woningbouw op deze locatie óók een mogelijkheid is, vonden de SGP en de VVD. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen.