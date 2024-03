Borden roepen motorrijders op om het rustig aan te doen op de Lekdijk

MOLENLANDEN • Met gepaste snelheid rijden. En niet in groepen. Motorrijdersactiegroep MAG, de politie, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden slaan de handen ineen om overlast van motorrijders op de dijken aan te pakken.

Deze week plaatsen ze in dit teken borden op de dijkwegen. De borden roepen weggebruikers op met gepaste snelheid en niet in groepen over de dijken te rijden.

Drukker op de dijken in recreatieseizoen

Het voorjaar is net begonnen en het paasweekend staat voor de deur. Dit betekent de start van het recreatieseizoen. De dijken zijn geliefde routes voor motorrijders, wandelaars, wielrenners en andere recreanten.

Het kan dan erg druk zijn op de dijken. Vooral bij mooi weer. Rekening houden met elkaar is op deze momenten extra belangrijk. De borden attenderen weggebruikers hierop. Rijden met gepaste snelheid op de smalle, kronkelige dijken met woningen soms dicht op de rijbaan, voorkomt overlast en onveilige situaties.

Niet alleen motorrijders

Bij overlast op de dijk denken veel mensen aan motoren. Het probleem is echter breder dan dat, meldt de gemeente Molenlanden. Overlast ontstaat ook door te hard rijden van automobilisten of door grote groepen wielrenners.

Wethouder Maarten van Helden van gemeente Molenlanden: “Wij willen dat iedereen kan genieten in ons mooie gebied. Maar veiligheid staat te alle tijden voorop. Rijd niet te hard en houd rekening met elkaar.”

De boodschap past binnen de aanpak ‘Maak een Punt van Nul’ van Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Samen met gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland maakt de regio zich hard voor nul verkeersslachtoffers.

De boodschap wordt niet alleen verspreid via borden en de media. In de komende weken is de politie extra aanwezig om weggebruikers op de dijken te attenderen op hun rijgedrag en de impact ervan.