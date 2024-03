met video

Velduilen tussen Giessenburg en Giessen-Oudekerk trekken veel belangstelling van vogelliefhebbers

47 minuten geleden

Nieuws 224 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN-OUDEKERK • De vier à vijf velduilen die vanaf februari in de polders tussen Giessenburg en Giessen-Oudekerk verblijven, trekken veel belangstelling van vogelliefhebbers.

Niet voor niets: het is zeker voor de Alblasserwaard een zeldzame verschijning, die nu goed zichtbaar in de weilanden aan het jagen is. Waarom de velduilen juist voor deze locatie kiezen, is onduidelijk. Dat kan te maken met het grote aanbod van muizen, maar het kan ook toeval zijn.

Een aantal jaren geleden (2018) doken er ook al eens 25 op in Noordeloos.

De video werd gemaakt door Hendrik Jan van Dijk. Zijn natuurvideo’s zijn via het account Everyday Birder te zien op YouTube.