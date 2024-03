Inwoners Giessenburg trekken erop uit om het dorp schoon te maken

34 minuten geleden

Nieuws 125 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Inwoners van Giessenburg gingen zaterdagochtend op pad om het dorp schoner te maken.

Op allerlei plekken raapten de deelnemers - onder wie een groep jongeren van de World Servants - zwerfafval. Startpunt was de Dorpskamer. De afsluiter was zoals gebruikelijk een kop tomatensoep in De Til.