Onaangekondigde controle op criminaliteit in Molenlanden: 'Niks geks aangetroffen'

MOLENLANDEN • Een onaangekondigde controle: de gemeente Molenlanden bezocht op woensdag 20 maart bedrijven in het buitengebied van Hoornaar, Hoogblokland, Arkel, Schelluinen en Giessenburg. De actie is erop gericht om criminaliteit tegen te gaan en ondernemers voor te lichten over de gevaren van ondermijnende criminaliteit.

Integrale controle

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Deze actie is bedoeld om ondernemers weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit, maar ook om te controleren of de wetten en regels nageleefd worden. Het controleteam bestond uit gemeente Molenlanden, de politie en de Omgevingsdienst.

Niks geks aangetroffen

Locoburgemeester Bikker: “In ons buitengebied hebben we nogal wat leegstaande schuren en stallen. Dit zijn voor criminelen heel interessante locaties. Ik ben blij dat we niks geks hebben aangetroffen. Het is belangrijk dat ondernemers in onze gemeente weten wat ze kunnen doen als ze worden benaderd.”

Iets verdachts gezien, gehoord of geroken?

Iets verdachts gezien, gehoord of geroken?



Ook bij de gemeente kunt u vermoedens of signalen van fraude, illegale bewoning of andere vreemde zaken melden. Heeft u een vreemd onderbuikgevoel bij een situatie of locatie? Meld dit dan via veiligheid@jouwgemeente.nl.