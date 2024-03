Muziekvereniging Apollo houdt eerste pubquiz in Carillon: ‘Wij zoeken naar nieuwe manieren van optreden’

NIEUW-LEKKERLAND • Voor de eerste keer houdt muziekvereniging Apollo in Nieuw-Lekkerland zaterdag 13 april een pubquiz.

Deelnemers zijn welkom in Het Carillon. De avond staat in het teken van muziek herkennen met de nodige hapjes en drankjes. Het orkest van Apollo geeft op verschillende muzikale wijze invulling aan de quiz.

Het publiek kan individueel of in groepen deelnemen. De muziekstijlen gaan van licht klassiek naar de ‘60 en ‘70s tot aan de muziek uit de meest recente hitlijsten.

‘Rondlopen, kletsen en een drankje halen’

De informele avond is voor de vereniging ook nieuw: “We zijn gewend om concerten te geven waarbij publiek echt naar je luistert. Nu willen we vooral dat publiek het op een andere manier naar zijn zin heeft”, vertelt Claudia van Vliet van Apollo. “Rondlopen, overleggen, kletsen en een drankje halen horen dus zeker bij deze opzet.”

Ze vervolgt: “Als vereniging zijn we actief op zoek naar nieuwe manieren van optreden en mensen in aanraking brengen met muziek. Dit is een activiteit die we als club ook graag zelf zouden bijwonen. Het is een echt leuke avond om met je vrienden naartoe te gaan.”

Dans

De dansgroep van Kracht en Vriendschap werkt ook mee: bij sommige vragen maakt dans dus deel uit van de quiz. Aanmelden kan via de website muziekverenigingapollo.nl. Aanvang: 20.00 uur.