Opvang asielzoekers Bleskensgraaf driekwart jaar langer: tot en met 1 januari 2025

33 minuten geleden

Nieuws 176 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • De opvang van asielzoekers in Bleskensgraaf duurt langer dan aangekondigd: tot en met 1 januari 2025 in plaats van maart 2024.

Dat besloten burgemeester en wethouders dinsdag. De verlenging is nodig omdat er in Molenlanden en andere gemeenten nog niet voldoende vervangende vaste plekken zijn.

Crisisnoodopvang blijft dus nodig.

Op 9 februari heeft staatssecretaris Van der Burg een noodoproep gedaan om bestaande plekken langer open te houden.

Het college heeft besloten om in te gaan op deze oproep en de opvang aan de Melkweg langer open te houden.

In februari 2023 opende de gemeente Molenlanden in samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO), ook wel crisisnoodopvang, voor vluchtelingen in de Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf.

Besluit college

Het college wil de opvang aan de Melkweg mogelijk blijven maken zolang de nood hoog is en totdat deze mensen over kunnen naar een structurele plek in Molenlanden.

De financiering vanuit het COA is daarbij wel een voorwaarde. De financiering loopt nu tot 1 januari 2025. De opvang wordt daarom verlengd tot en met 1 januari 2025.

Als de nood dan nog steeds hoog is en het COA blijft financieren, dan blijft de TGO open. Het is volgens de gemeente in ieder geval nu al wel duidelijk dat de huidige asielopvang niet in aanmerking komt voor structurele asielopvang.

‘Op de tijdelijke gemeentelijke opvang in Bleskensgraaf gaat het goed’

Het gaat goed in de opvang waar 70 vluchtelingen in Bleskensgraaf tijdelijk wonen, stelt de gemeente. ‘Veel mensen op deze locatie hebben inmiddels betaald werk en anderen doen vrijwilligerswerk.’

Bewoners sporten met elkaar en volgen Nederlandse les. Er is een groep vrijwilligers die hen waar nodig helpt en activiteiten organiseert.

‘De omgeving weet de locatiemanagers goed te vinden. En als er iets is, wat zelden voorkomt, wordt dat snel opgelost.’

Verder heeft de gemeente geen klachten binnengekregen.

Bij verlenging blijven de afspraken hetzelfde

Van 7.00 tot 23.00 uur is er locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de locatie. Dit blijft voorlopig zo. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging.

‘Dit om de opvang voor zowel de omwonenden en omliggende partijen als vluchtelingen goed en veilig te laten verlopen. De locatie is vanaf de opening 24/7 bereikbaar als inwoners iets willen melden of bespreken.’

Voorbereidingen spreidingswet

Afgelopen januari is de spreidingswet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Die wet zorgt ervoor dat asielopvang wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland.

Elke gemeente heeft daarbij haar eigen opgave die gebaseerd is op inwonersaantal. Gemeente Molenlanden moet in de toekomst plek hebben voor 280 asielzoekers.

Zoektocht plekken voor realisatie kleinschalig asielzoekerscentra



Wethouder Arco Bikker: “Als college hebben we het besluit goed afgewogen. Deze locatie zou eerst korte tijd voor opvang open zijn. Zo is de tijdelijke opvanglocatie ook ingericht.”



“Nu er nog geen structurele plekken in onze gemeente zijn waar deze groep mensen naar toe kan, vinden we het noodzakelijk dat deze opvang nog openblijft.”



“In de tussentijd gaan we hard aan de slag met onze opgave vanuit de spreidingswet om structurele kleinschalige opvang te verzorgen voor 280 mensen.”



“Inwoners of ondernemers die geschikte plekken in onze gemeente kennen, nodigen we uit om dat vooral bij ons kenbaar te maken. We gaan nog met de gemeenschap in gesprek over kansen en uitdagingen die zij zien voor asielopvang in Molenlanden.”