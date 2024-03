Arbeidsmarkt regio Gorinchem schreeuwt om mbo’ers, maar jongeren kiezen voor hbo en wo

6 minuten geleden

Nieuws 27 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM/REGIO • Door de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing is de arbeidsmarkt voor jongeren gunstig, meldt het UWV in Gorinchem. Maar die arbeidsmarkt sluit niet altijd aan bij de opleiding van jongeren. Er is behoefte aan mbo’ers, maar veel jongeren kiezen voor een hbo- of wo-opleiding.

Het is belangrijk dat de studiekeuze van jongeren aansluit, vindt het UWV. Maar daar zit een mismatch. In Gorinchem is er veel vraag naar mbo-gediplomeerden, terwijl het aantal studenten in het mbo daalt. Wel kiest een grote meerderheid van deze mbo’ers voor zorgopleidingen. Dit is een gunstige ontwikkeling, gezien de uitdagingen die de vergrijsde samenleving met zich meebrengt.

Inmiddels is het aantal jongeren in de WW zelfs minder dan voor de coronapandemie. Jongeren profiteerden van de aantrekkende economie en de gunstige arbeidsmarkt en vonden snel werk. Van de 244 jongeren die in 2023 wel in de WW kwamen, had 7% geen startkwalificatie. Dat wil zeggen een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Als een jongere geen startkwalificatie heeft, kan dit grote impact hebben op het duurzame arbeidsperspectief. Het is lastiger om aan werk te komen, lonen vallen over het algemeen lager uit en doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Het is dus belangrijk deze jongeren te ondersteunen zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Dat doet het UWV.

“Alle jongeren zijn heel hard nodig op de arbeidsmarkt. Voor jongeren zonder startkwalificatie zijn er ook kansen. Zij kunnen certificaten halen of een praktijkverklaring. Ook leerwerktrajecten zoals BBL- en BOL-trajecten bieden perspectief op een baan en op verdere ontwikkeling. Het Leerwerkloket, het Regionaal Werkcentrum of SBB kunnen hierover informatie geven”, vertelt Willem Schrijver. Hij is Arbeidsmarktadviseur in Gorinchem.