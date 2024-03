Den Hâneker lokt jongeren met bier en bitterballen: ‘benieuwd naar hun ideeën voor de toekomst’

18 minuten geleden

Nieuws 91 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • Bij landschapsvereniging Den Hâneker zijn ze benieuwd naar de ideeën van jongeren voor de toekomst. Ze worden gelokt met bier, bitterballen en muziek om hun verhalen te komen vertellen.

Dat gaat gebeuren op vrijdagavond 12 april vanaf 19.00 uur bij HABO in Noordeloos. “We gaan nieuwerwets kletsen over allerlei onderwerpen die leven in de streek”, belooft Den Hâneker. “Wij willen namelijk weten wat jullie vinden door naar jullie te luisteren!”

“Hoe kleuren jullie je toekomst in? Blauw als de luchten, groen als het gras… agrarische impact, woningbouw, duurzaamheid, voedsel, feesten én zo veel meer. Wat zien jullie graag méér óf minder terug in de streek? Waar worden jullie als jongeren blij van?”

Jongeren die een idee willen pitchen, kunnen dat aan het eind van de avond doen. Ze kunnen daarmee een weekend weg winnen ter waarde van 1000 euro. “Gezellig met je vrienden!”, aldus Den Hâneker.

Aanmelden kan via deze link: Aanmeldformulier 12 april. Voor meer informatie: www.denhaneker.nl.