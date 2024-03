Zorgen om lage vaccinatiegraad in Vijfheerenlanden: ‘Cijfers vormen een gevaar voor iedereen’

38 minuten geleden

Nieuws 153 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VIJFHEERENLANDEN • In diverse regio’s in het land vinden momenteel uitbraken plaats van besmettelijke ziekten. Zo wordt Zuidoost-Brabant getroffen door een mazelenuitbraak. De PvdA in Vijfheerenlanden maakt zich zorgen over een soortgelijke uitbraak binnen onze gemeente, gezien de lage vaccinatiegraad.

Vaccinatiegraad te laag

De partij baseert zich op een artikel van het Algemeen Dagblad van 9 maart waarin wordt gesteld dat van alle 2-jarigen in de gemeente Vijfheerenlanden 89,0 procent het afgelopen jaar een eerste BMR-prik (tegen bof, mazelen en rodehond), heeft gehad. Tien jaar geleden, toen de laatste mazelenuitbraak plaatsvond, was dat nog 94,2 procent.

Op hun tiende krijgen kinderen nog een BMR-inenting. In Vijfheerenlanden heeft 84,9 procent deze ook daadwerkelijk gehad, tegenover 90,7 procent tien jaar geleden. Het AD heeft deze cijfers van het RIVM.

Volgens de PvdA is de lage vaccinatiegraad in Vijfheerenlanden zorgelijk: “Wij beseffen dat het al dan niet vaccineren een eigen keuze is, maar het is volgens artsen heel belangrijk dat de vaccinatiegraad op of boven de 95% ligt. Lagere percentages vormen een gevaar voor iedereen.”

Kinkhoest

Naast de verschillende mazelenuitbraken, maakt de PvdA zich ook zorgen om kinkhoest. Zo zegt men: “Alarmerend is het feit dat er in het land kinderen gestorven zijn aan de gevolgen van kinkhoest. Het aantal meldingen van kinderen met kinkhoest stijgt al langer. Het RIVM zegt dat het de afgelopen weken ongeveer 200 à 300 meldingen per week uit het hele land krijgt. Dergelijke sterfgevallen zijn te voorkomen door vaccinatie van zwangeren en pasgeboren baby’s.”

Actie?

De PvdA-fractie wil dan ook van het college weten of men actie wil ondernemen om de vaccinatiegraad in Vijfheerenlanden richting de 95 procent te krijgen. Vogens de fractie zakt de vaccinatiegraad al jaren en daarom is men benieuwd wat de prognose is voor de komende jaren en welke acties er in zijn gezet om ouders voor te lichten.