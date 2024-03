Meer geld voor starterslening huizenkopers in Molenlanden

43 minuten geleden

Nieuws 203 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Goed nieuws voor starters op de woningmarkt: Molenlanden stopt ruim 1,1 miljoen euro in een pot om hen te helpen. Dat is meer dan de gemeente aanvankelijk wilde reserveren.

Het bedrag komt beschikbaar voor startersleningen. Mensen tot en met 40 jaar die voor het eerst een huis kopen, kunnen via de gemeente 30.000 euro extra lenen. In een eerder voorstel wilde het college 750.000 euro reserveren voor startersleningen.

Maximale aankoopsom

Vanwege de gestegen prijzen op de huizenmarkt verhoogt Molenlanden ook de maximale aankoopsom die bij de starterslening als grens geldt. Die wordt: 370.000 euro.

Amendement

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 maart discussieerden de raadsleden met elkaar over bovenstaande bedragen. Met uitzondering van het CDA dienden de fracties een amendement (aanpassing van het collegevoorstel, red.) in voor verhoging van de eerder voorgestelde bedragen.

Energielabel

Het energielabel van het huis dat een starter wil kopen heeft voortaan geen invloed meer op het bedrag dat via de starterslening beschikbaar komt. Bij de eerdere regeling konden starters bij de gemeente minder lenen als hun huis een minder goed energielabel had. (Bij label A was het: 355.000 euro, bij label B: 327.000 euro en bij label C: 300.000 euro.)

Dubbele sturing

Leo Timmer (CU) legde uit waarom de raad niet langer wil kijken naar energielabels. “Het Rijk koppelt sinds begin dit jaar de leennormen en verduurzamings-kredieten aan het energielabel van een huis, met een verplichte besteding aan duurzaamheidsmaatregelen. Er is sprake van dubbele sturing als we in onze verordening uitsplitsen naar energielabel.”

Timmer deed ook een oproep aan de wethouder, om tijdig met een aanpassingsvoorstel van het aankoopbedrag te komen zodra de huizenprijzen weer stijgen.

Verschil per dorp

De SGP ziet dat de huizenprijzen per dorp nogal verschillen. Bas de Groot: “We hebben daarnaar wat onderzoek gedaan in de afgelopen twee weken. Waar aanbod is zijn de huizen wat goedkoper, waar geen aanbod is, zijn ze duurder. Als blijkt dat de starterslening in bepaalde kernen niet meer gebruikt wordt, doordat de prijzen zo gestegen zijn, horen we dat graag van het college.”

Meer aanvragen

Wethouder Arco Bikker legde uit waarom het college meer geld in het potje wil stoppen dan in het eerdere raadsvoorstel. “Met uw amendement komt een veel grotere groep in aanmerking voor de starterslening. Dan is er kans op meer aanvragen. Mijn voorstel is om een bedrag vast te stellen van 1.112.000 euro.”

No go

Het CDA haakte af, na deze mededeling van de wethouder. Jonette Korevaar: “Het is voor ons een ingewikkeld punt omdat het gaat over het bezet houden van een bedrag uit onze algemene reserve. Uit die reserve moeten we ook de schoolgebouwen en dat soort plannen financieren, dus het bedrag ophogen is voor ons een no go.”

Ferry van der Koelen (PM) vond deze discussie overbodig. “Mocht het budget niet voldoende zijn omdat het zo succesvol is, dan komt de wethouder terug met een aanvullend verzoek.”

Aangepast amendement

Na een door de SGP aangevraagde schorsing voor overleg, kwam Timmer met een aangepast amendement. Daarin is het bedrag aangepast overeenkomstig het voorstel van wethouder Bikker. “De verwachting is namelijk dat er meer aanvragen komen. De ophoging kan dus goed gebruikt worden. Leefbaarheid van de kernen vinden we een belangrijk doel.”

Niet mee

Jonette Korevaar legde uit dat het CDA de starterslening een warm hart toedraagt, maar zei ook: “We dienen het amendement niet mee in. Als de pot leeg is kan het college altijd bij ons terugkomen, daarom hoeft het bedrag voor ons niet omhoog.”

Korfbalvereniging

CDA’er Wout de Jong meldde dat hij tegen zowel het amendement als het voorstel zou stemmen. “Tijdens de vergadering van 5 maart deelde het college mee dat er geen geld is voor een korfbalvereniging in Nieuwpoort. Ook is er onlangs gezegd dat we eerst een kerntakendiscussie moeten voeren, voordat we verdere keuzes maken op financieel gebied. Nu zie ik een vrij chaotisch verloop van de vergadering over de starterslening. Ik kan niet anders doen dan tegen stemmen.”

Alle andere raadsleden stemden in met zowel het amendement als het raadsvoorstel.