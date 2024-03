Senioren uit Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden genieten van optreden Brandweermannenkoor ZHZ

WIJNGAARDEN • Brandweermannenkoor Zuid-Holland Zuid zong dinsdag voor senioren van de Stichting SeniorenWelzijn Brandwijk-Molenaarsgraaf-Wijngaarden.

De liederen weerklonken in dorpshuis ‘t Wingerds Hof in Wijngaarden, waar zo’n zestig belangstellenden samenkwamen. Er was ook ruimte voor samenzang.

Ook gaven brandweervrouwen uit Dordrecht een presentatie over ‘Brandveilig Leven’.