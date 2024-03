Benefietconcert in Noordeloos voor KWF brengt 4400 euro op

di 19 mrt 2024, 14:35

NOORDELOOS • Het KWF-benefietconcert in het Noorderhuis in Noordeloos, met medewerking van de coverband SMOY, heeft zaterdagavond 4400 euro opgebracht voor het Alpe d’HuZes team Together 4 Life uit Noordeloos.