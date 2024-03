Knotgroep De Alblas bestaat 50 jaar: enthousiasme en een gevoel van natuur

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • Knotgroep De Alblas bestaat dit jaar 50 jaar. Dat vierden ze met taart tijdens de laatste knotactie van het seizoen op 16 maart.

Al 50 jaar lang ontfermt Knotgroep De Alblas zich over duizenden knotwilgen in de regio Alblasserwaard en in een klein stuk van Vijfheerenlanden. Met 35 enthousiaste natuurliefhebbers als vrijwilligers knot de groep ruim 2500 bomen per jaar. En dat al sinds 1974 met heel veel plezier.

Op 3 maart bestond Knotgroep De Alblas officieel 50 jaar. Het was Jaap Koedood uit Ottoland die de groep in 1974 in het leven riep. Hij knotte de knotwilgen in zijn eigen tuin al met enige regelmaat en besloot zich te ontfermen over meer knotwilgen in de regio. Hij vond een aantal vrijwilligers die hem hierbij wilden helpen en vormde zo knotgroep De Alblas. Niet wetende dat zo veel leden 50 jaar later nog altijd zouden knotten onder dezelfde naam.

De knotwilgen behouden in de Alblasserwaard

Knotgroep De Alblas telt inmiddels 35 leden die verdeeld over de twee vaste knotochtenden, donderdag en zaterdag, de handen uit de mouwen steken. Het knotten gebeurt in redelijk vaste groepen, vertellen leden Henk Pat en Wout Provily. “Op donderdag zijn dat er meestal tien of twaalf, maar op zaterdag zijn er meestal 25 leden aanwezig”.

We helpen boeren of particulieren graag met het onderhoud van de bomen, zodat deze niet worden omgezaagd

Enthousiasme en een gevoel van natuur: dat is de reden dat zo veel leden zich de afgelopen jaren hebben aangesloten bij de knotgroep. “We horen vaak van leden dat zij tussen de hectiek van hun kantoorbaan, de behoefte voelen om in de natuur te zijn in de weekenden. Het is een stukje ontspanning voor ze, even weg van alles en in de natuur zijn. Plus de ideologie van de groep die feilloos op ze aansluit: de knotwilgen behouden in de Alblasserwaard. We helpen boeren of particulieren graag met het onderhoud van de bomen, zodat deze niet worden omgezaagd.”

Belangrijk onderdeel van de natuur

Het behouden van die knotwilgen in de Alblasserwaard is dus het einddoel van de groep. Ze worden namelijk nog wel eens vergeten als men denkt aan de polders. “Mensen staan er niet bij stil dat ze een belangrijk onderdeel uitmaken van onze natuur. Ze worden voor lief genomen. Dus als weinig mensen ernaar omkijken, doen wij dat.”

Knotten voor het goede doel

Een ander belangrijk onderdeel van de Knotgroep, is knotten voor het goede doel. Voor elke geknotte boom ontvangt de groep een bedrag van de particulier of van het Waterschap. Aan het einde van het knotseizoen wordt dat geld geschonken aan een goed doel. “De vrijwilligers kiezen elk jaar een nieuw, gecertificeerd doel om het bedrag aan te geven. Zo schenken we tussen de vijf en 7,5 duizend euro per jaar. Dat doen we al sinds het ontstaan van de knotgroep.”

Knotseizoen feestelijk afgesloten

Op 16 maart werd uitgebreid stilgestaan bij het jubileum, tijdens de laatste knotactie van het seizoen 2023-2024 waarin al ruim 1700 bomen werden geknot. Bij Melkveebedrijf Baan in Oud-Alblas, waar Alblas zijn thuisbasis heeft, ging de groep nog één laatste keer aan de slag voordat het seizoen werd afgesloten. Er werd openhaardhout gezaagd, de bestaande knotwilgen werden geknot, het terrein werd opgeruimd en daarna was er tijd voor koffie en thee, of een borrel, en een flink stuk taart.

Er werd stilgestaan bij alle leden die zich in hebben gezet, van jong tot oud en alles daartussenin. De oudste knotter, Jan Laan, is 83 jaar oud en startte twee jaar na de oprichting, maar de gemiddelde leeftijd van de Alblas-knotters ligt rond de 68 jaar oud. Ook oprichter Jaap Koedood was bij het jubileum aanwezig en onthulde samen met Jan Laan het spandoek met de tekst ‘Alblas Knotgroep 50 jaar’.

Op 25 mei gaat de hele groep met aanhang zeilen op de Waddenzee om nogmaals stil te staan bij het 50-jarig jubileum. Maar voor nu heeft de groep elkaar uitgezwaaid tot medio november, wanneer het seizoen 2024-2025 weer wordt gestart.

Contact opnemen met de groep kan via Henk Pat, 06-44412121.

Madelief Helmhout