Expositie in Gorinchem van Piet de Hoon, kunstschilder en legende

di 19 mrt 2024, 08:25

GORINCHEM • Het kleurrijke werk van Piet de Hoon (1896-1980) staat vanaf 6 april centraal in de nieuwe expositie van het Hendrick Hamel Museum in Gorinchem.

De Hoon, geboren in Ameide, legde tal van karakteristieke plekjes vast in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en zijn woonplaats Gorinchem. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief en trok er per fiets op uit, vergezeld van zijn ezel en teken- en schildergerei. Hij was het hele jaar door herkenbaar aan zijn breedgerande zwarte hoed.

Als kind met een zwakke gezondheid belandde Piet op 12-jarige leeftijd in een kindersanatorium. Daar werd zijn tekentalent ontdekt door schilder Gerrit Haverkamp, die besloot de jongen gratis les te geven. Zo ontwikkelde Piet zijn vaardigheden als kunstenaar, maar zou eerst zijn brood gaan verdienen in het onderwijs, onder meer in Utrecht, Leerdam en Rijswijk. Echter, in 1949 werd hij om gezondheidsredenen (tuberculose) voor dit beroep afgekeurd. Na een kort verblijf in Hattem vestigde hij zich in 1953 in Gorinchem.

Dankzij een gezonde levenswijze, en een flinke dosis levensgeluk, ging het met de gezondheid van Piet de Hoon bergopwaarts en hij kon zich volledig wijden aan zijn kunst. In de overtuiging dat zonlicht schadelijk was, droeg hij de rest van zijn leven, dag in dag uit, een hoed met extra brede rand. Hij was een markante verschijning en een man van ouderwetse hoffelijkheid.

De expositie is te zien van 6 april tot en met 8 september 2024. Het Hendrick Hamel Museum is gevestigd aan de Kortendijk 67. De openingstijden zijn: woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.hendrickhamelmuseum.nl.