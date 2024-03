Expositie, open middag en presentatie ds. A. van Lingen over ‘100 jaar Dorpskerk Kinderdijk’

KINDERDIJK • Het is dit jaar een eeuw geleden dat de Kinderdijkse dorpskerk is gebouwd. Een kerk met unieke architectuur in de traditie van De Stijl. Ter gelegenheid daarvan is er zaterdag 23 maart een open middag van 14.00 tot 17.00 uur.

Er is een expositie, ingericht door Cees van de Heuvel (Museum Kinderdijk). Om 15.00 uur houdt ds. A. van Lingen een presentatie over de architectuur en hoe die in veel details terug te zien is.