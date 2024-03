Succesvolle NLdoet-ochtend in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Bijna 40 vrijwilligers werkten zaterdag tijdens de jaarlijkse NLdoet-ochtend in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers hard aan diverse taken, zoals het vullen van de zandfilter, afvoeren van klusafval en schoonmaakwerkzaamheden.

Dankzij sponsoren werden de vrijwilligers voorzien van koffie, koek en soep. De betrokkenheid van de gemeenschap bij De Dompelaar werd eens te meer benadrukt door deze geslaagde NLdoet ochtend.