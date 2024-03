Wijngaarden wint de Van Zessen bokaal

WIJNGAARDEN • Na een spannende slotavond over vijf wedstrijden in het winterseizoen is Wijngaarden kampioen geworden van de Van Zessen bokaal, met totaal 375 punten.

Brandwijk e.o. had 368 punten en Bleskensgraaf 331 punten.

Bas Stuij overhandigde de bokaal aan het team van Wijngaarden met van links naar rechts de spelers: Koos van Hattem, uitblinker Jan van Hattem, Jan van de Graaf en Wim de Groot.