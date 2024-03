Daan van der Lee met beste bonbon van Nederland in voetsporen leermeester in Meerkerk

MEERKERK • De bonbon ‘Bella Ciao’ van Daan van der Lee werd vorige week uitgeroepen tot beste bonbon van Nederland. Een kroon op het werk van de pas 22-jarige jongeman uit Alphen aan den Rijn, die de kneepjes van het vak leert aan de Meerkerkse Zouwendijk.

Daarmee volgt Daan van der Lee zijn leermeester Bart de Gans op, die in 2012 de prijs voor de lekkerste bonbon in de wacht sleepte. Het was dubbel feest deze dag, want de verkiezing was onderdeel van het 25-jarig jubileum van het Dutch Pastry Team.

We zijn allebei niet bang om iets verkeerd te doen. Gewoon doen

De nog jonge patissier is een kleine twee jaar werkzaam bij Perfri Chocolate & Pastry in Meerkerk en leert snel. “Bart was een van mijn docenten en na mijn mbo-diploma banket/patisserie vroeg hij naar mijn toekomstplannen. Toen ik de kans kreeg bij Perfri te gaan werken, heb ik die met beide handen aangegrepen. Ik had er zelfs stiekem een beetje op gehoopt”, herinnert Daan zich nog goed.

“We hanteren dezelfde werkwijze en hebben dezelfde instelling. We zijn allebei niet bang om iets verkeerd te doen. Gewoon doen.”

En zo ging Daan ook aan de slag met zijn bonbon. “Nou niet gelijk hoor. Bij Bart verzorg ik met name de desserts voor hotels en restaurants. Ik ben meer een patissier, dan een chocolatier. Het maken van desserts vraagt toch een andere invulling, letterlijk. Want in een bonbon zit geen mousse, maar ganache. Na werktijd vond ik het wel leuk om te experimenteren en maakte ik bonbons voor familie en vrienden. Zoals voetballers ook na de training oefenen op het nemen van vrije ballen of strafschoppen.”

Toch maar aangemeld

Het viel letterlijk in de smaak. “Toen ik van Bart hoorde over de beste bonbon van Nederland heb ik lang getwijfeld, maar een paar dagen voor de sluitingstermijn heb ik toch maar aangemeld.”

Eenmaal toegelaten moest Daan echt aan de slag. De Alphenaar was geïnspireerd door de Netflix-serie ‘La Casa de Papel’ en maakte de overheerlijke ‘Bella Ciao’. “Ik heb eerst het thema gekozen en daarna de vulling. De bonbon is een mengeling van Valenciaanse sinaasappel, romige Crème Catalana ganache en krokante Marcona-amandelen. Een ware smultraktatie en de bonbon ziet er nog mooi uit ook. De eerste bonbon nodigt uit om er nog eentje te nemen. Af en toe mag je jezelf best verwennen.”

Minpuntje

Van der Lee sprong er volgens het juryrapport duidelijk uit. “Minpuntje van een van de juryleden was de hoeveelheid sinaasappel. Bijzonder, want ik had juist de verhouding bewust teruggebracht naar 1,3 gram op het totale gewicht van 11 gram. Maar ieder zijn smaak, die rest van de jury vond mijn creatie tijdens de ware ‘live tasting’ overheerlijk.”

‘Bella Ciao’ is inmiddels toegevoegd aan de andere parels in de webshop van Perfri Chocolate & Pastry en vanaf volgende week bestelbaar.

Theo Sprong

