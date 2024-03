Vrijwilligers hospice De Cirkel uit Papendrecht bezoeken Werelderfgoed Kinderdijk

PAPENDRECHT • Vrijwilligers van hospice De Cirkel uit Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben op zaterdag 16 maart de molens van Kinderdijk bezocht.

Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse bedankdag van de stichting Vrienden van het hospice. Normaal gesproken is er dan alleen een lunch, maar ditmaal was er ook de verrassing van het bezoek van de molens. Dit gebeurde op uitnodiging van Unesco Werelderfgoed Kinderdijk.

Onder begeleiding van deskundige gidsen, ook vrijwilligers, werd een museummolen en het Wisboomgemaal bekeken en een vaartochtje langs de molens gemaakt. Uit de reacties bleek dat dit bezoek zeer gewaardeerd werd.

Dagelijks horen we de dankbare berichten van onze bewoners en hun naasten voor jullie liefdevolle inzet

Na afloop werd een heerlijke lunch genuttigd bij restaurant het Wapen van Alblasserdam. Manager Annemiek Deunhouwer dankte de vrijwilligers voor hun grote inzet. Ze bedankte ook het bestuur van de stichting vrienden van hospice De Cirkel voor hun belangrijke steun aan het hospice en voor het aanbieden van deze lunch.

Ook voerde Ad van Driel, bestuursvoorzitter van de stichting hospice De Cirkel, het woord. Hij benadrukte het grote belang van het werk van de vrijwilligers. “Zonder jullie zou het hospice niet bestaan. Jullie zijn het kapitaal van onze organisatie. Dagelijks horen we de dankbare berichten van onze bewoners en hun naasten voor jullie liefdevolle inzet.”

Na de melding van enkele toekomstige mutaties in het bestuur van de stichting hospice De Cirkel bedankte hij ook de directie en de vrijwilligers van de Werelderfgoed Kinderdijk voor hun gastvrijheid en ook de directie en chauffeurs van ‘De Snelle Vliet’. De laatste onderneming regelde om niet het vervoer van alle vrijwilligers naar Kinderdijk en terug.

Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. Als het in het ziekenhuis of thuis niet meer kan zijn deze ‘bijna-thuis-huizen’ een waardevolle mogelijkheid voor mensen om te midden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen. De eigen thuiszorgorganisatie en de huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg. Ongeveer 160 vrijwilligers zijn specifiek opgeleid om de bewoners en hun naasten nabij te zijn. Zij zorgen voor eten, drinken en vooral voor liefdevolle aandacht.