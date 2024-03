Deelauto Giessenburg: nieuwe deelnemers nodig voor voortbestaan

49 minuten geleden

Nieuws 280 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Het is onzeker of de deelauto in Giessenburg kan blijven. Nieuwe deelnemers zijn nodig om dit initiatief van Stichting Duurzaam Molenlanden op de weg te houden.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de eerste elektrische deelauto in Giessenburg in gebruik werd genomen. Van de aanmelders van het eerste uur zijn er verschillende afgehaakt.

“Door wijzigingen in hun werk zijn zij weer overgestapt naar een eigen auto”, noemt Simon Bor uit Goudriaan, vrijwilliger van Duurzaam Molenlanden, als één van de redenen. “Anderen hebben de deelauto als tweede auto niet meer nodig.”

‘Ik heb nooit mis gegrepen’

Eén van de gebruikers is blij met de keuze voor de deelauto: “Ik zat in het begin vol vragen. Nadat ik contact had gehad met een mede-deler was het veel duidelijker. Het is heerlijk om zo’n mooie, ruime en nieuwe elektrische auto te rijden voor minder dan onze oude Twingo vroeger kostte.”

Ze vervolgt: “Onderling overleggen gaat heel gemakkelijk. De deelauto gebruiken via de app werkt ook prima. Ik heb nog nooit mis gegrepen. Dat is ook prettig.”

Hoge drempel

Een andere gebruiker ziet wel dat bij velen de drempel hoog is:

“De bereidheid om een eigen auto weg te doen, is minimaal. Hier hoor ik ook wel het kostenplaatje als argument: het oprijden van een eigen auto zou goedkoper zijn dan de deelauto. Altijd in combinatie met de opmerking dat het makkelijker is een tweede auto voor de deur te hebben. Die vrijheid wil men niet opgeven.”

Twee vaste gebruikers

Momenteel zijn er nog twee vaste gebruikers van de deelauto. Daarnaast is er aantal flexibele deelnemers. Om het initiatief voort te zetten zijn minimaal twee grootgebruikers en acht kleingebruikers noodzakelijk.

Bor: “Als stichting zijn we in gesprek met de gemeente Molenlanden en OnzeAuto, de aanbieder van de deelauto. We kijken naar mogelijkheden om de deelauto in Giessenburg voort te zetten. Ook andere opties komen op tafel. Zo kunnen ook organistaties en bedrijven aansluiten: de deelauto kan zakelijk gebruikt worden.”

Webinar op 21 mei

Bij de start was er de hoop dat ook in andere Molenlandse kernen een deelauto zou komen. Dat is nog niet gebeurd. Duurzaam Molenlanden de gemeente en OnzeAuto zijn wel bezig met enkele andere ideeën, zoals een webinar over autodelen op 21 mei.

Aanmelden: www.onzeauto.com/samen/molenlanden. Vragen zijn welkom via info@duurzaammolenlanden.nl....