NL Doet: Souburghse Molen gaat van groen naar wit

za 16 mrt 2024, 17:43

ALBLASSERDAM • In het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL Doet maakten vrijwilligers zaterdag de Souburghse Molen in Alblasserdam schoon.

Dat was hard nodig. In de afgelopen jaren had de groene aanslag de oorspronkelijke witte kleur grotendeels doen verdwijnen. Met behulp van onder meer een hogedrukspuit kreeg de molen zijn vertrouwde uitstraling weer terug.

De actie was opgezet door de eigenaar, molenstichting SIMAV. Het was niet de enige molen waarbij vrijwilligers de handen uit de mouwen staken.

Westermolen in Langerak en Hoekmolen in Hei- en Boeicop

Bij de Westermolen in Langerak vervingen zij enkele enkele hekken vervangen met de bijbehorende palen, om weer een veilige afzetting te vormen voor de ronddraaiende wieken.

Het molenerf van de Hoekmolen in Hei-en Boeikoop was door de natte winter en de hoge waterstand aan onderhoud toe. Vrijwilligers hoogden het zaterdag op met grind en grond.