Dit zijn ze: de nieuwe treinen op de MerwedeLingelijn

REGIO • MerwedeLingelijn presenteerde de vrijdag de nieuwe treinen die op de verbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen gaan rijden.

Eén fan hebben zij nu al: burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden: ‘Wat zijn ze mooi, de nieuwe treinen van de MerwedeLingelijn’, laat hij via X weten.

De nieuwe treinen hebben onder andere meer deuren per treinstel om gemakkelijker in te stappen en toiletten aan boord.

Nieuwe treinen rijden vanaf eind 2027

Op 14 maart tekenden Gerrit Spijksma, CEO van Qbuzz, en Julen Barrutia, Directeur Verkoop van fabrikant CAF, de contracten voor aanschaf van nieuwe treinen voor het openbaar vervoer in de regio. De nieuwe treinen worden eind 2027 in gebruik genomen.

‘Door een nieuw veiligheidssysteem op het spoor waren nieuwe treinen nodig’, meldt Qbuzz via Instagram. Het vervoersbedrijf investeert, samen met de provincie Zuid-Holland, in nieuwe treinen

Qbuzz mag tot december 2033 het openbaar vervoer verzorgen in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem.

